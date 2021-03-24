شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشيد بعبد الشافي .. وتدريبات خاصة لعلاء وبن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض أشرف بن شرقي، ومحمود علاء لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبية على ركلات الجزاء على هامش المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع محمد عبد الشافي لاعب الفريق بعد انتهاء المران.

وأشاد المدرب الفرنسي بالمستوى الذي ظهر به عبد الشافي في التدريبات خلال الفترة الماضية ، وطلب كارتيرون من اللاعب الاستمرار على نفس الأداء ليتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق في الفترة المقبلة .

فيما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة صغيرة، على هامش المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وركز الجهاز الفني خلال المران على التسليم والاستلام في المساحات الصغيرة، وتحت الضغط، وتولى أسامة نبيه المدرب العام للفريق الإشراف على المران.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات استشفائية للاعبي الفريق في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، عقب انتهاء المران الجماعي ، وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الإشراف على التدريب، بجانب فرناندو مدرب الأحمال، ومعاونه أحمد عصمت.

كما جهز أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقريرا عن حالة اللاعبين في التدريبات خلال اليومين الماضيين، وعرض نبيه التقرير على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قبل انطلاق المران.

وعقد المدرب العام جلسة مع اللاعبين شرح خلالها بعض النقاط الفنية المطلوب تنفيذها منهم خلال المران اليوم.

فيما واصل أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تألقه في تدريبات الفريق بعد مشاركته امس واليوم في التدريبات الجماعية للفريق عقب عودته من الراحة التي حصل عليها وأمضاها في المغرب مسقط رأسه.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة المولودية ومباراة تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة، مع خسارة المولودية امام الترجي التونسي في الجولة الأخيرة أيضا لضمان التأهل الي الدور ربع النهائي للبطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين جمعهما من التعادل امام تونجيث والمولودية ، فيما تعرض الفرييق لخسارتين امام الترجي التونسي في تونس والقاهرة، بينما يحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ضمن بها التأهل يليه المولودية برصيد 8 نقاط.