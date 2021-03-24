شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب .. عبد اللطيف الدومانى: أحب الأكل البيتى وأسمع عمرو دياب ورونالدو نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب عبد اللطيف الدومانى مهاجم الزمالك الأسبق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع الأسرة

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

أحب الأكل البيتى

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

رونالدو