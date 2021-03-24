شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه يعرض علي كارتيرون تقرير عن لاعبي الزمالك .. وبن شرقي يتألق بالمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهز أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقريرا عن حالة اللاعبين في التدريبات خلال اليومين الماضيين، وعرض نبيه التقرير على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قبل انطلاق المران اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعقد المدرب العام جلسة مع اللاعبين شرح خلالها بعض النقاط الفنية المطلوب تنفيذها منهم خلال المران اليوم.

فيما واصل أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تألقه في تدريبات الفريق بعد مشاركته امس واليوم في التدريبات الجماعية للفريق عقب عودته من الراحة التي حصل عليها وأمضاها في المغرب مسقط رأسه.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة المولودية ومباراة تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة، مع خسارة المولودية امام الترجي التونسي في الجولة الأخيرة أيضا لضمان التأهل الي الدور ربع النهائي للبطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين جمعهما من التعادل امام تونجيث والمولودية ، فيما تعرض الفرييق لخسارتين امام الترجي التونسي في تونس والقاهرة، بينما يحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ضمن بها التأهل يليه المولودية برصيد 8 نقاط.