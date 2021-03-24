شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. الزمالك يحول أحد هدافى الدورى إلى ظهير أيمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

نجح نادى الزمالك فى ضم يوسف حمدي صانع العاب فريق الاتحاد السكندرى فى انتقالات موسم 2005 / 2006 ، لكن تحول أحد هدافى الدورى موسم 2005 إلى ظهير أيمن داخل ميت عقبة.

وكشف يوسف حمدى، فى تصريحات تليفزيونية، عن كواليس تغيير مركزه وسبب الموافقة على تحوله من صانع ألعاب وهداف إلي ظهير أيمن، حيث قال نجم الاتحاد السكندري والزمالك السابق إن تغيير طريقة اللعب فى الزمالك ووجود أكثر من صانع ألعاب فى هذا التوقيت كانا هما السبب فى موافقته علي تغيير مركزه لضمان المشاركة في المباريات.

وأكد يوسف حمدى أن أحمد رمزى مدير الكرة فى الزمالك وقتها عقد جلسة معه وأكد له أن فرصة مشاركته في مركز صانع الألعاب ستكون ضعيفة في ظل وجود أكثر من لاعب فى هذا المركز فى مقدمتهم حازم إمام وجمال حمزة ووليد صلاح عبد اللطيف، وأن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كاجودا يرشحونه للعب فى مركز الظهير الأيمن.

وأضاف يوسف حمدى أنه وافق بعد فترة من التفكير وأن أحمد رمزى كان يمنحه تعليمات خاصة لتطوير مستواه فى مركزه الجديد، ووصف يوسف حمدى الفترة التى أمضاها فى الزمالك بالناجحة فى ظل مشاركته فى مركز بخلاف مركزه الأساسى.