شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعتمد تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال إتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب قرار الإتحاد الدولى لليد بتعيين لجنة لتسيير أعمال إتحاد اللعبة برئاسة محمد الأمين ، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد .

وتضم اللجنة كلا من، نبيل خشبة أمين صندوق وفى العضوية كلا من : عاصم السعدنى وأيمن صلاح ومؤمن صفا وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل و عمرو فتحى .

و شهدت اللجنة المؤقتة إضافة أعضاء جدد عن المجلس السابق و هم كلا من ، محمد الأمين وعاصم السعدنى و أيمن صلاح، أما باقى اللجنة فهم من أعضاء مجلس هشام نصر.

وكان الاتحاد الدولى لكرة اليد قرر إيقاف هشام نصر رئيس الإتحاد المصرى لمدة عام بداعى إختراق الفقاعة الطبية بمونديال اليد مصر 2021.

وكان هشام نصر، قد أرسل خطابا للرد على حيثيات القرار الذى صدر ضده مؤخرا من قبل الاتحاد الدولى للعبة برئاسة حسن مصطفى قبل التظلم على القرار من أجل توضيح بعض الأمور.

وتضمن الخطاب توضيح نصر أسباب تعامله مع أشخاص خارج الفقاعة الطبية نظرا لأنه رئيس اللجنة المحلية للإتحاد المصرى للعبة و قد حصل على تأكيد بأنهم قد أجروا اختبار كورونا ونتيجتهم سلبية .

وقال نصر فى الخطاب، إنه لم يعترض على القرار ولا يوجد أى مشكلة لديه من الخروج من الفقاعة لمنحه فرصة المساعدة بشكل أوسع فى بطولة العالم من ناحية التنظيم .