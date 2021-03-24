شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لمنتخب مصر بعد وصول بعثة الفراعنة لكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت بعثة المنتخب الوطني فور وصولها مقر اقامتها بالعاصمة الكينية نيروبي المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، جاءت جميع نتائجها سلبية.

فيما انضم إلى البعثة فور وصولها أحمد حجازي قادما من جدة لتكتمل صفوف الفريق الذي يستعد للقاء منتخب كينيا غدا ضمن الجولة قبل الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية.

وشهدت طائرة منتخب مصر المتجهة إلى كينيا، لمواجهة منتخبها في السادسة مساء غد الخميس في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون، كواليس عديدة خلال رحلتها من مطار القاهرة إلى العاصمة الكينية نيروبي.

ودخل أكثر من لاعب في صفوف منتخب مصر فى وصلة ضحك وهزار داخل طائرة المنتخب على رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومحمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وطارق حامد.

كما طلب مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري من مسئولى السفارة في كينيا، توفير أمن خاص يرافق محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي والمتواجد ضمن بعثة الفريق في كينيا.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من : محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.