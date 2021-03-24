شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة ينتظر وصول عظيمة من ألمانيا لتوقيع عقود تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى مصر المقاصة أن إدارة ناديه تترقب وصول محمد عبد العظيم عظيمة نجم الأهلى الأسبق من ألمانيا أحد يومى السبت أو الأحد المقبلين لتوقيع عقود تدريبه للفريق الفيومى خلفاً لإيهاب جلال الذى تولى تدريب الاسماعيلى مؤخراً، ومن المقرر أن يعقد المدرب جلسة مع لجنة الكرة بالفريق الفيومى فور وصوله للإتفاق على الخطوط العريضة للتعاقد وإعلان تنصيبه رسمياً مديراً فنياً لمصر المقاصة.

وكشف مصدر مسئول بنادي المقاصة أن إدارة النادي استقرت على محمد عبد العظيم "عظيمة" مدرب عام الأهلي السابق في جهاز الهولندي مارتن يول، على تولي القيادة الفنية للمقاصة خلفا لإيهاب جلال، وأكد المصدر أن عظيمة وافق على تدريب المقاصة، ولكنه ينتظر أن يتم الإعلان عن التعاقد معه في الأسبوع القادم بعد عودته من ألمانيا، وبعد إجراء المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا قبل مغادرة ألمانيا والعودة للقاهرة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيتكو من عظيمة مدير فني وطارق حجاج وإسلام عادل مدربين ومخطط أحمال تونسي سيصطحبه معه عظيمة لمساعدته في تدريب الفريق الفيومي.

وكان مسئولو المقاصة قد فتحوا خط مفاوضات مع ديفيد سيزا مدرب عام الأهلي السابق في جهاز السويسري رينيه فايلر، ولكن مطالب المدرب دفعت إدارة المقاصة للتراجع عن فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي والاستقار على تكليف عظيمة بتدريب الفريق الفيومي.

وأكد مصدر أن تفضيل إدارة المقاصة للتعاقد مع عظيمة لرغبتهم في تكرار تجربة إيهاب جلال، والذي كانت بصمته ونجاحاته في الكرة المصرية من بوابة الفريق الفيومي، حيث يرغبون في اكتشاف مدربين أصحاب كفاءة فنية بعيدا عن المطروحين في سوق المدربين المصري.