شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى الصباحى..تأهيل الرباعى وتدريب بدني مكثف لمدة 180 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى المران الصباحى منذ قليل خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى المحلى ، وشهد المران وحدات بدنية مكثفة للاعبين من أجل رفع معدلات اللياقة لديهم خلال الجزء الأول من المران، كما استمرعبد الرحمن مجدى ومروان الصحراوى ومحمد الشامى ومحمد بيومى فى التدريبات التأهيلية بالجرى حول الملعب.

بينما الجزء الثانى من المران اشتمل على تدريبات خططية منها التسليم والتسلم تحت الضغط والتسديدات مع كيفية التحرك بدون الكرة فى الأماكن المميزة، وأدى حراس المرمى تدريبات بالكرة حول كيفية التعامل مع المهاجمين والانفرادات بالخصم تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

واستمر المران لمدة 180 دقيقة قبل أن ينتهى بتقسيمة، وظهر على جميع اللاعبين الحماس والاصرار الشديد والجميع يبحث عن حجز مقعد فى تشكيل الفريق.

واتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى مع نظيره بنادى أسوان على خوض ودية بين الفريقين السبت المقبل خلال فترة التوقف الدولى. وكان الإسماعيلى قد خاض ودية مساء اليوم أمام الإنتاج الحربى والتى انتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد.

ويتطلع جهاز الدراويش الجديد تحت قيادة إيهاب جلال للإستفادة بالشكل الأمثل من التوقف الدولى بهدف إصلاح الأخطاء والعمل على استيعاب الخطط الفنية والتكتيكية.

قرر إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى إقامة التدريبات على فترتين بحيث يقام مران صباحى فى السابعة صباحا وآخر مسائى عند الساعة السابعة.

ويسعى جهاز الدراويش من خلال التدريبات على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بجانب العمل على استيعابهم للخطط الفنية المراد تطبيقها خلال المنافسات الرسمية.

وكان مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد نجح فى إسناد المهمة إلى المدرب الخبير فى الدورى المصرى والمصنف ضمن الأفضل فى مصر سعيا لتصحيح المسار.