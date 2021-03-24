شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح ينسق رحلة سياحية للوفود المشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن تنسيق رحلة سياحية للوفود المشاركة فى بطولة العالم للشباب والناشئين التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 11 أبريل المقبل باستاد القاهرة بالتعاون مع وزارة السياحة.

من جانبه أكد الحسينى أن هذه الرحلة سيتم وضع إجراءات احترازية مخصصة لها خاصة أن بطولة العالم للسلاح تقام بنظام الفقاعة الطبية لحماية المشاركين من فيروس كورونا.

وتشهد البطولة مشاركة 78 دولة بما فيهم المنتخب الوطنى ، حيث أن اللجنة المنظمة تتابع سير الأمور التنظيمية على أكمل وجه خاصة على صعيد الناحية الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من أجل نجاح البطولة على الصعيد الصحى مثل بطولة العالم لكرة اليد التى أقيمت يناير الماضى.

وأكد الحسينى وجود مستشفى فى كل فندق من الثلاثة فنادق التى تستضيف الفقاعة الطبية لبطولة العالم، مشيرا إلى أن كل مستشفى مجهزة من وحدة تحاليل وأشعة وعزل من أجل حماية المشاركين من فيروس كورونا .

وأضاف رئيس اتحاد السلاح أنه تم إبلاغ الدول المشاركة، الوصول بحد أقصى يوم 1 أبريل، حيث إن البطولة تقام خلال الفترة من 3 حتى 11 من الشهر المقبل.

وأكد الحسينى دخول أسر لاعبى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب فى الفقاعة الطبية على نفقتهم الخاصة نظرا لحضورهم للمنافسات، وذلك كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا، موضحا أن اللاعبين المشاركين فى البطولة من الوفود المشاركة من المصطحبين أسرهم سيطبق عليهم أيضًا نظام الفقاعة الطبية.

وأشار الحسينى إلى أن تطبيق نظام الفقاعة الطبية فى بطولة العالم على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمت فى مصر شهر يناير الماضى وحققت نجاحا باهرا، وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية.