شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان جاهز لتدعيم الأهلى فى رحلة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات وليد سليمان لاعب النادى الأهلى جاهزا لتدعيم الفريق الأحمر خلال رحلة السفر إلى السودان لمواجهة المريخ يوم 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بعد تعافيه التام من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية وغيابه عن الأهلى منذ 26 يناير الماضى.

وتعرض وليد سليمان للإصابة فى مباراة فريقه ضد البنك الأهلى ضمن منافسات الدورى وتحديدا يوم 26 يناير الماضى، ومنذ ذلك التاريخ وهو غائب عن المشاركة في مباريات الأهلى، بسبب خضوعه لبرنامج تأهيل من الإصابة، حتى تأكد جاهزية اللاعب للمشاركة فى المباريات.

وشارك وليد سليمان فى مران الأهلى أمس الثلاثاء كاملا، وظهر بمستوى جيد ولم يشكو من أى آلام فى العضلة الخلفية، على أن يكون جاهزا لتدعيم الأهلى فى مباراته القادمة ضد المريخ، باعتباره من الأوراق الرابحة فى صفوف النسور الحمر.

وينوى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى الاعتماد على وليد سليمان فى المرحلة القادمة والدفع به تدريجيا في المباريات حتى يستعيد فورمته الغائبة ، وافتقاده حساسية المباريات.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية وليد سليمان لاعب الفريق، من الناحية الطبية للمرحلة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وانتظامه في التدريبات الجماعية.

وقال أبو عبلة إن وليد سليمان جاهز من الناحية الطبية وتحت تصرف الجهاز الفنى، قبل رحلة الفريق المقبلة إلى السودان لمواجهة المريخ، بعدما شارك في التدريبات الجماعية سواء في الجزء البدني أو تدريبات الكرة قبل سفر الفريق إلى الكونغو، وأصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية للوجود مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.