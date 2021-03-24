شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأولمبية الدولية تؤجل أوليمبياد طوكيو لعام 2021 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 24 مارس 2020 اتفقت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية على تأجيل دورة الأولمبياد القادمة التى كان من المقررة إقامتها فى طوكيو صيف 2020 إلى عام 2021، وأكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه اتفق مع رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ خلال مباحثات هاتفية على مبدأ التأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من دول العالم، بما فيها اليابان.

توافقت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان على إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التى كانت مقررة فى طوكيو صيف العام الماضى، على خلفية تفشى فيروس كورونا، وفق بيان مشترك أصدره الطرفان.

وأفاد البيان أنه "فى الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (الألماني توماس باخ) ورئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) إلى أن الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب أن يتم تأجيله إلى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولى".

وكانت دورة الألعاب مقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس بالعام الماضى ، وجاءت هذه الخطوة بعد ضغوط متزايدة على منظمي دورة الألعاب لإرجاء الموعد المقرر، على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أدى إلى تسجيل نحو 17 ألف وفاة معلنة حول العالم وقتها، ودفع إلى فرض قيود واسعة على حركة التنقل والسفر، وجمّد النشاط الرياضي في مختلف أنحاء العالم.

كما أدت الظروف الصحية الراهنة إلى تأجيل العديد من الأحداث الرياضية الكبيرة التي كانت مقررة الصيف الماضى، وأبرزها نهائيات كأس أوروبا وبطولة "كوبا أميركا" الأمريكية الجنوبية لكرة القدم، حتى الصيف الحالي.