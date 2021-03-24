سلبية جميع المسحات الطبية لبعثة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، سلبية جميع المسحات الطبية لبعثة المنتخب الوطني التي توجهت إلى كينيا أمس الثلاثاء استعدادًا لخوض الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأجرت بعثة المنتخب الوطني، مسحة طبية فور وصولها مقر اقامتها بالعاصمة الكينية نيروبي للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت جميع نتائجها سلبية.

فيما انضم إلى البعثة فور وصولها أحمد حجازي قادما من جدة لتكتمل صفوف الفريق الذي يستعد للقاء منتخب كينيا غدا ضمن الجولة قبل الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني يتصدر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما يتواجد المنتخب الكيني في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط يليه توجو بنقطة واحدة.