الأولمبية المصرية تعلن رسميًا قوام لجنة إدارة اتحاد كرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بشأن اعتماد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد المصري لحين إقامة أقرب جمعية عمومية عادية لاختيار مجلس منتخب.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن اللجنة الأولمبية، فإن القرار جاء بعد قرار إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد لمدة عام كامل، وبناء على طلب من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وحسب قرار اللجنة الأولمبية، فإن تشكيل اللجنة يتكون من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين مع انضمام ثلاثة أعضاء آخرين لهم، ليصبح القوام كاملًا كالتالي:

1-السيد الأستاذ الدكتور / محمد السيد الأمين رئيس للجنة

2-السيد المحاسب / نبيل ابراهيم محمد خشبة أمين صندوق

3-السيد المحاسب / مؤمن صفا محمد صبحى عضو اللجنة

4-السيد الدكتور / محمود العدل محمد عضو اللجنة

5-السيد الأستاذ / عبده عبد الوهاب محمد عضو اللجنة

6-السيد الأستاذ / عمرو فتحى حسن السيد عضو اللجنة

7-السيد المهندس / عاصم عبد التواب عضو اللجنة

8-السيد الأستاذ / أيمن صلاح عبد الحميد عضو اللجنة

وتكون مهمة اللجنة تسيير أعمال الاتحاد خلال الفترة القادمة على أن يكون لرئيس وأعضاء اللجنة كافة الحقوق والواجبات المخولة لمجلس إدارة الاتحاد.

وستكون للجنة الحق في عقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد لائحة النظام الأساسى للاتحاد التى ستستند عليها الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات عن الدورة 2021-2024 وذلك طبقاً للمادة رقم (3) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وقواعد ولوائح الاتحاد الدولى لكرة اليد المنظمة لذلك.

ويحق لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار التقدم للترشح لإنتخابات مجلس الإدارة فى الدورة 2021-2024.