هل يساهم ميسي في انتقال صلاح إلى باريس سان جيرمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية بريطانية، صباح اليوم الأربعاء، عن إمكانية نادي باريس سان جيرمان التفاوض مع ليفربول لجلب نجمه محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن نادي باريس سان جيرمان يستعد لعقد صفقة ضخمة في الصيف المقبل من خلال ضم محمد صلاح.

وبررت الصحيفة، أن النادي الباريسي قد يوافق على بيع كيليان مبابي في الصيف المقبل، نظرًا لعدم توصل الطرفين لاتفاق حول تجديد العقد.

في المقابل، يجد النادي الباريسي صعوبة في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي أصبح مستقبله نحو التجديد لبرشلونة متاحًا عقب فوز الرئيس خوان لابورتا برئاسة النادي الكتالوني مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن التعاقد مع صلاح سيكون لأسباب تجارية أيضًا نظرًا لشعبية اللاعب في أفريقيا، لكن سيكون على نادي العاصمي تقديم عرضًا ضخم من أجل إقناع إدارة ليفربول بالتخلي عن "مو" والذي يمتلك عقدًا مع "الريدز" حتى عام 2023.

وكان محمد صلاح أعلن في ديسمبر من العام الماضي رغبته في الانتقال للدوري الإسباني في الفترة المقبلة وتحديدًا اللعب لصفوف ريال مدريد أو برشلونة.

صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف عام 2017، ليحقق صاحب الـ28 عامًا رفقة "الريدز" بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.