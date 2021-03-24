أسامة نبيه يُعد تقريرًا شاملًا عن حالة لاعبي الزمالك خلال التدريبات

ياسر رشاد - القاهرة - جهز أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقريرًا عن حالة اللاعبين في التدريبات خلال اليومين الماضيين.
وعرض نبيه التقرير على باتريس كارتيرون المديرالفني للفريق قبل انطلاق المران المقام حاليًا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وعقد المدرب العام جلسة مع اللاعبين شرحخلالها بعض النقاط الفنية المطلوب تنفيذها منهم خلال المران اليوم.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.