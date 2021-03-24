أسامة نبيه يُعد تقريرًا شاملًا عن حالة لاعبي الزمالك خلال التدريبات

ياسر رشاد - القاهرة - جهز أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقريرًا عن حالة اللاعبين في التدريبات خلال اليومين الماضيين.

وعرض نبيه التقرير على باتريس كارتيرون المدير

الفني للفريق قبل انطلاق المران المقام حاليًا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعقد المدرب العام جلسة مع اللاعبين شرح

خلالها بعض النقاط الفنية المطلوب تنفيذها منهم خلال المران اليوم.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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