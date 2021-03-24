الأولمبية تعتمد اللجنة المؤقته لإدارة اتحاد كرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب القرار رقم 5 لسنة 2021 والذي نص على اعتماد تعيين اللجنة المؤقته لإدارة اتحاد كرة اليد.

وجاء في القرار ، بعد الاطلاع على الدستور و قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 و لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2020 والمنشور بالوقائع بالعدد 188 تابع (أ) بتاريخ 24/8/2020 وعلى خطاب الاتحاد الدولى لكرة اليد بتاريخ 14/3/2021 بإيقاف السيد المهندس / رئيس الاتحاد وعلى خطاب الاتحاد الدولى لكرة اليد بتاريخ 15/3/2021 بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد لأقرب جمعية عمومية عادية ،وعلى طلب الاتحاد الدولى لكرة اليد اللجنة الاولمبية المصرية بمراقبة تطبيق قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة اليد بالتوجيه من الناحية الإدارية والفنية والمالية ؛

مادة (1)

تشكل لجنة لإدارة الإتـحـاد المـصرى لـكـرة اليد من السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين ويضم لهم عدد ثلاثة أعضاء ليصبح تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد المصرى لكرة اليد على النحو التالى:

1. السيد الأستاذ الدكتور / محمد السيد الأمين رئيس للجنة

2. السيد المحاسب / نبيل ابراهيم محمد خشبة أمين صندوق

3. السيد المحاسب / مؤمن صفا محمد صبحى عضو اللجنة

4. السيد الدكتور / محمود العدل محمد عضو اللجنة

5. السيد الأستاذ / عبده عبد الوهاب محمد عضو اللجنة

6. السيد الأستاذ / عمرو فتحى حسن السيد عضو اللجنة

7. السيد المهندس / عاصم عبد التواب السعدنى عضو اللجنة

8. السيد الأستاذ / أيمن صلاح عبد الحميد عضو اللجنة

وتكون مهمة اللجنة تسيير أعمال الاتحاد خلال الفترة القادمة على أن يكون لرئيس وأعضاء اللجنة كافة الحقوق والواجبات المخولة لمجلس إدارة الاتحاد ، وعليهم عقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد لائحة النظام الأساسى للاتحاد التى ستستند عليها الجمعية العمومية العادية لإجراءالانتخابات عن الدورة 2021/2024 وذلك طبقاً للمادة رقم (3) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وقواعد ولوائح الاتحاد الدولى لكرة اليد المنظمة لذلك.

مع عدم الإخلال بحق السادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار التقدم للترشح لإنتخابات مجلس الإدارة فى الدورة 2021- 2024 .

المادة (2)

تنتهى مـُدة عمل اللجنة بنهاية الجمعية العمومية العادية والتى تتضمن بند انتخاب لمجلس إدارة جديد للاتحاد المصرى لكرة اليد ، طبقاً للقانون ر قم 71 لسنة 2017 ولوائح ونظم وتعليمات الاتحاد الدولى لكرة اليد .

مادة (3)

يتم بدء اجراءات التسليم والتسلم بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة لإعمال شئونها فى هذا الشأن .

مادة (4)

يُعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخه ويلغى كل تشكيل أو قرار يخالف ذلك .