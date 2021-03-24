الأولمبية تعتمد اللجنة المؤقته لإدارة اتحاد كرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب القرار رقم 5 لسنة 2021 والذي نص على اعتماد تعيين اللجنة المؤقته لإدارة اتحاد كرة اليد.
وجاء في القرار ، بعد الاطلاع على الدستور و قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 و لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2020 والمنشور بالوقائع بالعدد 188 تابع (أ) بتاريخ 24/8/2020 وعلى خطاب الاتحاد الدولى لكرة اليد بتاريخ 14/3/2021 بإيقاف السيد المهندس / رئيس الاتحاد وعلى خطاب الاتحاد الدولى لكرة اليد بتاريخ 15/3/2021 بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد لأقرب جمعية عمومية عادية ،وعلى طلب الاتحاد الدولى لكرة اليد اللجنة الاولمبية المصرية بمراقبة تطبيق قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة اليد بالتوجيه من الناحية الإدارية والفنية والمالية ؛
مادة (1)
تشكل لجنة لإدارة الإتـحـاد المـصرى لـكـرة اليد من السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين ويضم لهم عدد ثلاثة أعضاء ليصبح تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد المصرى لكرة اليد على النحو التالى:
1. السيد الأستاذ الدكتور / محمد السيد الأمين رئيس للجنة
2. السيد المحاسب / نبيل ابراهيم محمد خشبة أمين صندوق
3. السيد المحاسب / مؤمن صفا محمد صبحى عضو اللجنة
4. السيد الدكتور / محمود العدل محمد عضو اللجنة
5. السيد الأستاذ / عبده عبد الوهاب محمد عضو اللجنة
6. السيد الأستاذ / عمرو فتحى حسن السيد عضو اللجنة
7. السيد المهندس / عاصم عبد التواب السعدنى عضو اللجنة
8. السيد الأستاذ / أيمن صلاح عبد الحميد عضو اللجنة
وتكون مهمة اللجنة تسيير أعمال الاتحاد خلال الفترة القادمة على أن يكون لرئيس وأعضاء اللجنة كافة الحقوق والواجبات المخولة لمجلس إدارة الاتحاد ، وعليهم عقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد لائحة النظام الأساسى للاتحاد التى ستستند عليها الجمعية العمومية العادية لإجراءالانتخابات عن الدورة 2021/2024 وذلك طبقاً للمادة رقم (3) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وقواعد ولوائح الاتحاد الدولى لكرة اليد المنظمة لذلك.
مع عدم الإخلال بحق السادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار التقدم للترشح لإنتخابات مجلس الإدارة فى الدورة 2021- 2024 .
المادة (2)
تنتهى مـُدة عمل اللجنة بنهاية الجمعية العمومية العادية والتى تتضمن بند انتخاب لمجلس إدارة جديد للاتحاد المصرى لكرة اليد ، طبقاً للقانون ر قم 71 لسنة 2017 ولوائح ونظم وتعليمات الاتحاد الدولى لكرة اليد .
مادة (3)
يتم بدء اجراءات التسليم والتسلم بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة لإعمال شئونها فى هذا الشأن .
مادة (4)
يُعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخه ويلغى كل تشكيل أو قرار يخالف ذلك .