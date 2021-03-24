النجوم يوضح القواعد القانونية الملزمة لتنفيذ الإسماعيلي لحكم "الكاس"

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم عن ضرورة تنفيذ الحكم النهائي من المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) ضد النادي الإسماعيلي بسبب أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالي والإسماعيلي والنجوم السابق .

وقال محمد الطويلة إنه لا يعير أي إهتمام لما يثار حالياً بأن هناك محاولات من النادي الإسماعيلي لتعطيل الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) ، وأشار "الطويلة" الى القواعد التي تجعل من تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) أمر حتمي ، ولا يجوز لأي جهة مهما كان مركزها القضائي أن تتلاعب أو تحاول إفساد تعطيل تنفيذ هذا الحكم.

وأضاف "الطويلة" أن لائحة النظام الأساسي للإتحاد المصري لكرة القدم تنص على إتحاد الكرة المصري يضمن إلتزامه الكامل وإلتزام كل من

يخضع الى إختصاصه بالقرار النهائي الذي تصدره أي هيئه بالإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أو هيئة بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أو المحكمة الرياضية الدولية "الكاس".

"كما تنص المادة 27 من لائحة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم إنه لا يجوز إستئناف عقوبات عدم إحترام قرارات الإتحاد المصري لكرة القدم أو الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أو الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" ، الأمر الذي يعني عدم جواز إستئناف النادي الإسماعيلي على تلك القرارات".

وصرح محمد الطويلة "أنه بالإطلاع على القرار رقم 2 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والذي بموجبه لم تعطي اللائحة

أي إختصاص لدائرة البطلان بنظر الأحكام الصادرة من المحكمة الرياضية الدولية "خارج جمهورية مصر العربية" وإنما إنصب إختصاصاتها على الأحكام الصادرة داخل مصر ومن مركز التسوية والتحكيم المصري".

وأكمل رئيس نادي النجوم أن النادي الإسماعيلي سبق وأن قام بالطعن أمام المحكمة الفدرالية السويسرية وهي بمثابة دوائر البطلان وقضي برفض الطعن الأمر الذي لا يجوز معه نظر طعن النادي الإسماعيلي.

وأوضح محمد الطويلة أنه يتم إعداد خطاب الى لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم يفيد عدم تنفيذ نادي الإسماعيلي للحكم الصادر ضده وإنتهاء المهلة ، ويتم الطلب فيه تنفيذ القرار بخصم ثلاث نقاط مع تشديد العقوبة في المهلة الثانية.

وإختتم "الطويلة" بأن أي قرارات تخالف هذه الأحكام ستكون بمثابة تلاعب مقيت لصالح النادي الإسماعيلي ، وأن نادي النجوم لكرة القدم قادر علي كشف أي تلاعب في هذا الشأن ومن ثم مقاضاة من قام بتفصيلها لإيقاف سير العدالة لتعطيل تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) داخلياً ودولياً.