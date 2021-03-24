رونالدو يحدد شرطه الوحيد للعودة إلى ريال مدريد الصيف المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - حدد البرتغالي كريستيانو رونالدو صانع ألعاب فريق يوفنتوس الإيطالي، شرطه الوحيد للعودة إلى ريال مدريد مجددًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروج يوفنتوس من دور الـ 16 للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن شرط اللاعب الوحيد

للعودة إلى مدريد بعد مرور ثلاثة أعوام على رحيله، وهو أن يتلقى اتصالًا شخصيًا من رئيس النادي الملكي يطالبه فيه بالعودة إلى مدريد.وأكد التقرير، أن رونالدو أبلغ المقربين منه برغبته في إنهاء مسيرته مع كرة القدم داخل الفريق الإسباني الذي كان شاهدًا على محطات تألق اللاعب، كما أنه لديه اقتناع بقدرته على تقديم المزيد وتحقيق أرقام أخرى مع الريال.

كان الدولي البرتغالي قد انضم إلى نادي يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد في انتقالات الصيف عام 2018، وتمتد فترة تعاقده مع الفريق الإيطالي عقده الحالي حتى يونيو من العام المقبل.