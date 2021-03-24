رباعي الإسماعيلي يواصلا التأهل

ياسر رشاد - القاهرة - واصل رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي صباح اليوم الأربعاء التأهل إستعدادًا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة .

- وأستمر عبدالرحمن مجدى ومروان الصحراوى ومحمد الشامى ومحمد بيومى فى التدريبات التأهيلية بالجرى حول الملعب.

وحاض لاعبو الإسماعيلى المران الصباحى منذ قليل خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى المحلى.

واستمر المران لمدة ١٨٠ دقيقة قبل أن ينتهى بتقسيمة ، ظهر على جميع اللاعبين الحماس والاصرار الشديد

والجميع يبحث عن حجز مقعد فى تشكيل الفريق.

وأدى حراس المرمى تدريبات بالكرة حول كيفية التعامل مع المهاجمين والانفرادات بالخصم تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

الجزء الثانى من المران اشتمل على تدريبات خططية منها التسليم والتسلم تحت الضغط والتسديدات مع كيفية التحرك بدون الكرة فى الأماكن المميزة.