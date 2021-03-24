مران الإسماعيلي الصباحي.. تدريبات متنوعة وحماس في التقسيمة

ياسر رشاد - القاهرة - حاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى المران الصباحى منذ قليل خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى المصري الممتاز.
أبرز ملامح المران جاءت على النحو التالى ..
-وحدات بدنية مكثفة للاعبين من أجل رفع معدلات اللياقة لديهم خلالالجزء الأول من المران.
-استمرار عبد الرحمن مجدى ومروان الصحراوى ومحمد الشامى ومحمد بيومى فى التدريبات التأهيلية بالجرى حول الملعب.
-الجزء الثانى من المران اشتمل على تدريبات خططية منها التسليم والتسلم تحتالضغط والتسديدات مع كيفية التحرك بدون الكرة فى الأماكن المميزة.
-أدى حراس المرمى تدريبات بالكرة حول كيفية التعامل مع المهاجمين والانفرادات بالخصم تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.
-استمر المران لمدة ١٨٠ دقيقة قبل أن ينتهى بتقسيمة ، ظهر على جميع اللاعبين الحماس والاصرار الشديد والجميع يبحث عن حجز مقعد فى تشكيل الفريق.