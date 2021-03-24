اليوم.. منتخب أوغندا يلاقي بوركينا فاسو بتصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي في تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء منتخب أوغندا نظيره بوركينا فاسو، في إطار مرحلة دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم بالكاميرون.
تأتي أهمية اللقاء من تقارب المنتخبين في عدد النقاط وتصارعهما على الصدارة، حيث يحتل المنتخب البوركيني صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بعد مرور4 جولات، فيما يأتي المنتخب الأوغندي في الوصافة بـ7 نقاط.
على صعيد آخر أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، المدير الفني، مرانه الأخير صباح الأمس باستاد بتروسبورت قبل التوجه إلى العاصمة نيروبي لمواجهة منتخب كينيا في منافساتالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.
وشهد مران الأمس مشاركة الثنائي المحترف محمد النني، لاعب آرسنال الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون الإنجليزي، بعد انضمامهما إلى معسكر المنتخب مساء أمس، إضافة إلى مشاركة عبدالله جمعة، لاعب الزمالك، بعد انضمامه للمعسكر.
حضر المران أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، الذي يترأس البعثة، ومعه عضو الاتحاد أحمد حسام عوض.