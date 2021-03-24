اليوم.. منتخب أوغندا يلاقي بوركينا فاسو بتصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي في تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء منتخب أوغندا نظيره بوركينا فاسو، في إطار مرحلة دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم بالكاميرون.

تأتي أهمية اللقاء من تقارب المنتخبين في عدد النقاط وتصارعهما على الصدارة، حيث يحتل المنتخب البوركيني صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بعد مرور

4 جولات، فيما يأتي المنتخب الأوغندي في الوصافة بـ7 نقاط.

على صعيد آخر أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، المدير الفني، مرانه الأخير صباح الأمس باستاد بتروسبورت قبل التوجه إلى العاصمة نيروبي لمواجهة منتخب كينيا في منافسات

الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وشهد مران الأمس مشاركة الثنائي المحترف محمد النني، لاعب آرسنال الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون الإنجليزي، بعد انضمامهما إلى معسكر المنتخب مساء أمس، إضافة إلى مشاركة عبدالله جمعة، لاعب الزمالك، بعد انضمامه للمعسكر.

حضر المران أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، الذي يترأس البعثة، ومعه عضو الاتحاد أحمد حسام عوض.

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