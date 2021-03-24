هاني شاكر يفتح النيران علي الجميع: الكرة في مصر قطب واحد..و الزمالك تعرض لمخطط إسقاطه

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، عن استيائه مما يحدث لـ نادي الزمالك في الفترة الحالية في ظل الأزمات التي تعانيها القلعة الحمراء.

وقال "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": انا حزين لما يحدث في نادي الزمالك حاليًا.. وكنت أرفض الظهور في وسائل الإعلام، بسبب ما يمر به الفريق.. وتم حل 3 مجالس إدارات للزمالك منذ 2005 في المقابل النادي الأهلي تم حل مجلسه عام 2013 فقط.

وتابع: رحل خلالها طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة في ذلك الوقت، واستمر مجلس إدارة النادي الأهلي كمجلس معين، للحفاظ على استقرار النادي، ونفس الأمر حدث مع مجلس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي.

وتساءل الفنان هاني شاكر قائلًا: لماذا لم يفعل المسئولون مع الزمالك، كما حدث مع الأهلي.. هذا يؤكد أن الكرة في مصر قطب واحد فقط.

وأختتم "شاكر" حديثه قائلا: كان هناك مخطط لإسقاط نادي الزمالك، كيف يتم إيقاف رئيس نادي الزمالك، قبل مباراة مهمة في نهائي دوري ابطال افريقيا امام الأهلي ثم بعد ذلك يتم حل مجلس الإدارة بالنادي.