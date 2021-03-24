شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات للأهلي تهدد عرش الزمالك على الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في صراع مستمر لا يتوقف قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، عن المنافسة على أي بطولة يشاركان فيها، وحتى مع التوقف الدولي تظل تلك المنافسة تشغل عقول عشاق الناديين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبطولة المفضلة لدى كل منهما وهي بطولة الدوري العام.

وعلى الرغم من أن نادي الزمالك يتربع على قمة جدول مسابقة الدوري العام في الموسم الجاري برصيد 33 نقطة، إلا أن القمة مازالت حائرة بين القطبين، خاصة وأن الفريق الأبيض خاض مباريات أكثر من الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

وخاض الأهلي 11 مباراة من أصل 17 لقاء في الدور الأول، فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط، ويتبقى للأهلي 6 مباريات وهي، أسوان والزمالك و سموحة وإنبي والمصري والجونة.

أما الزمالك فخاض 14 مباراة بزيادة 3 لقاءات عن غريمه التقليدي، فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر واحدة، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً، واستقبلت شباكه 6 أهداف، ويتبقى للفريق الأبيض 3 مباريات أمام، الأهلي، والإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

في حالة فوز الأهلي في الثلاث مباريات المؤجلة سيرفع رصيده إلى 36 نقطة ويتقدم وقتها على الزمالك بعد التساوي في عدد المباريات التي تم لعبها.