اخبار الرياضه

6 مباريات للأهلي تهدد عرش الزمالك على الدوري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات للأهلي تهدد عرش الزمالك على الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في صراع مستمر لا يتوقف قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، عن المنافسة على أي بطولة يشاركان فيها، وحتى مع التوقف الدولي تظل تلك المنافسة تشغل عقول عشاق الناديين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبطولة المفضلة لدى كل منهما وهي بطولة الدوري العام.

وعلى الرغم من أن نادي الزمالك يتربع على قمة جدول مسابقة الدوري العام في الموسم الجاري برصيد 33 نقطة، إلا أن القمة مازالت حائرة بين القطبين، خاصة وأن الفريق الأبيض خاض مباريات أكثر من الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

b9102d9aef.jpg

وخاض الأهلي 11 مباراة من أصل 17 لقاء في الدور الأول، فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط، ويتبقى للأهلي 6 مباريات وهي، أسوان والزمالك و سموحة وإنبي والمصري والجونة.

259cf7ead3.jpg

أما الزمالك فخاض 14 مباراة بزيادة 3 لقاءات عن غريمه التقليدي، فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر واحدة، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً، واستقبلت شباكه 6 أهداف، ويتبقى للفريق الأبيض 3 مباريات أمام، الأهلي، والإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

33b9080b2e.jpg

في حالة فوز الأهلي في الثلاث مباريات المؤجلة سيرفع رصيده إلى 36 نقطة ويتقدم وقتها على الزمالك بعد التساوي في عدد المباريات التي تم لعبها.

4392becf37.jpg

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا