شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعدد مزايا الفوز على المريخ السودانى للاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كواليس مران الأهلى الأول بعد العودة من الإجازة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 5 أيام منذ العودة من الكونغو بعد مواجهة فيتا كلوب فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، منح الجهاز الفنى للاعبين العديد من التعليمات الخاصة للاعبين بشأن أهمية المرحلة المقبلة.

وشدد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى للاعبيه على أهمية مباراة فريقه المقبلة ضد المريخ السودانى بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقى والمقرر لها 3 أبريل المقبل، وضرورة الفوز فيها لضمان الصعود إلى دور الثمانية الأفريقى، باعتبار أن الخروج بالثلاث نقاط سيحسن من موقف الفريق الأحمر فى المجموعة.

كما طالبهم بالفوز على المريخ لأنه سيساعد الأهلى على تصدر المجموعة وعدم الانتظار للجولة الأخيرة من أجل حسم الصعود إلى دور المجموعات الأفريقى فى مباراة سيمبا، لاسيما أن فرص المريخ فى الصعود شبه مستحيلة حتى الآن، لذا بات لاعبى الأهلى مطالبين بتحقيق الفوز عليه.

وصعد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي 12 لاعبًا من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة فى تدريبات الفريق التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب "التتش".

وجاء قرار تصعيد عدد كبير من قطاع الناشئين بسبب انضمام عدد كبير من لاعبى الفريق الأول إلى المنتخبات الوطنية، وفقًا للأجندة الدولية خلال الفترة الحالية.

وشارك أحمد طارق سليمان وحمزة علاء في تدريبات الحراس مع علي لطفي، تحت إشراف يانكون ميشيل.

واللاعبون الذين تم تصعيدهم هم: محمد حسام ميدو، ومصطفى إلياس، ومحمد أشرف، وأحمد أشرف، وأحمد سيد عبد النبي، ووليد مصطفى، وحسون محمد، وعمر رزق، وأحمد الشامي، وأحمد سيد غريب، وأحمد نبيل كوكا.