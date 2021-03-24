شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينهى مرانه الأخير بالإسماعيلية لمواجهة الطلائع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى مراناً صباحياً شاقاً فى معسكره المغلق بالإسماعيلية، حيث يستعد الفريق فى الوقت الحالى للعودة للقاهرة لخوض ودية طلائع الجيش المقرر لها الثالثة عصر اليوم الأربعاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى، وخاض الإنتاج مباراتين وديتين فى معسكر الإسماعيلية فاز فيها على الدراويش بهدف دون رد ثم تعادل مع القناة بهدف لكل فريق، وكان قد فاز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بالقاهرة قبل السفر للإسماعيلية.

وخاض كشرى فترة إعداد مع الإنتاج الحربى خلال فترة توقف مباريات فريقه بالدورى والتى تصل لمدة 26 يوما، بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى، والتى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الـ15 للمسابقة، والتى أقيمت على استاد الإسكندرية.

وعقد خالد مهدى مدير الكرة فى الإنتاج الحربى اجتماعاً مع لاعبى فريقه طالبهم خلاله بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة عدم خلع الكمامة وتفادى الجلسات المزدحمة بينهم حتى لا يتكرر السيناريو الذى واجه الإنتاج الحربى فى فترة إعداد الموسم الماضى حينما أصيب 18 لاعبا بكورونا فى معسكره المغلق بشرم الشيخ، بجانب إصابة مختار مختار مدرب الفريق وقتها.

وودع الإنتاج الحربى، بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.

كشرى تلقى عروضًا تدريبية كثيرة من فرق بالقسم الثانى لكنه رفض انتظارا لفرصة للعمل بالدورى الممتاز، حتى جاء رحيل حمادة صدقى عن الإنتاج ليتولى تدريب الفريق.

وكان حمادة صدقى قاد تدريب الإنتاج الحربى فى 7 مباريات، فاز فى مباراة واحدة وخسر 4 أربع مباريات، وتعادل فى مباراتين.