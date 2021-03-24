شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمرو السولية كابيتانو المنتخب وفي الأهلي لسه بدري عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر عمرو السولية أحد العناصر الأساسية في تشكيل النادي الأهلي، وكان له دوراً حاسماً خلال الموسم الماضي عندما سجل هدفاً في فوز الأهلي بثنائية على الزمالك في نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا، ليحتضن دولاب البطولات الأحمر النجمة التاسعة بعد غياب، وخلال الموسم الجاري شارك السولية في 13 مباراة سجل خلالهم هدفاً وصنع هدفين.

انضم عمرو السولية إلى قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لمواجهة كينيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الأهلي بالفترة الماضية.

ويبلغ رصيد السولية من المباريات الدولية مع المنتخب الوطني 24 لقاء، ويعتبر من أقدم اللاعبين مشاركة مع الفراعنة ويحق له ارتداء شارة القيادة.

و يرتدى عمرو السولية لاعب الأهلى شارة الكابتن فى المنتخب الوطني وفقا لمبدأ الأقدمية الذى يتبعه الجهاز الفنى للفراعنة فى هذه المرحلة.