أنور: أخطأنا مع النقاز.. ولم نجدد لساسي لأن موسمه لم ينته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اعترف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بخطأ ناديه في ملف اللاعب التونسي حمدي النقاز والذي رحل عن النادي في الموسم الماضي لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأضاف أنور في تصريحات عبر شاشة "الشمس" :"حدث خطأ مع حمدي النقاز يدين نادي الزمالك، اللاعب كان من الفترض أن يحصل على مسحتقاته في أربع دفعات إلا أنه كان يحصل على أمواله شهريًا".

وتابع :"عندما تم تأخير راتب شهرين على النقاز قام بعدها بفسخ تعاقده".

وكان النقاز اتجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على مستحقاته ليتم إصدار قرار بفرض عقوبة على النادي الأبيض تقدر بمليون و250 ألف دولار.

ورحل النقاز بعد فسخ تعاقده إلى صفوف سودوفا الليتواني ومنه إلى الترجي الرياضي التونسي والذي يخوض معه موسمه الأول رفقة "باب سويقة".

وعن ملف التجديد لفرجاني ساسي، رد :"لم نفاوض ساسي على التجديد لعدم نهاية الموسم وقتها، لكن ما علمته أن اللاعب طلب الحصول على 2 مليون دولار سنويًا".

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولم يقم اللاعب بتجديد عقده حتى الآن.