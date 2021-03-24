"شعرنا بالرحيل قبل مواجهة الرجاء".. عضو سابق بالزمالك يكشف كواليس حل المجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن ناديه دائمًا ما يعاني من صراعات عكس المنافس التقليدي الأهلي.

وقال أنور في تصريحات عبر شاشة "الشمس" :"الزمالك على طول في صراعات، ودائمًا ما يتم حل مجالس الإدارة".

وتابع :"في الأهلي هناك منظومة وأنا أعترف بذلك، أي حد هيقف على الخط في الأهلي سيحقق بطولة".

وواصل عضو الزمالك السابق تصريحاته :"المدرب يتبع نظام الأهلي ولنرى على سبيل المثال رينيه فايلر حقق بطولة مع الأهلي وجاء بعده بيتسو موسيماني".

وانتقل حمادة أنور للحديث عن ملف رحيل مجلس الإدارة السابق، ليكشف :"كنّا نشعر بالرحيل في نهائيات بطولة دوري أبطال أفريقيا وتحديدًا قبل مباراة الرجاء البيضاوي المغربي".

وأنهى :"القرار تم تأجيله عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن بالفعل القرار كان اتخذ وارتبط قرار إعلانه بمباراة الرجاء".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك تم إيقافه في أعقاب وجود مخالفات ليتم إصدار القرار بعد مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي.