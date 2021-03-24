"أسعار أوروبا".. مسؤول سابق بالزمالك يهاجم وكيل ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال حسين السيد العضو السابق باللجنة الفنية بنادي الزمالك، إن المحترف التونسي فرجاني ساسي كان سيجدد عقده مع القلعة البيضاء بعد جلسة أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية السابق بالنادي.

وأضاف عضو اللجنة الفنية السابق بالزمالك في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" :"أيمن يونس كان يتولى مفاوضات تجديد عقد فرجاني ساسي بحضور وكيله".

وتابع :"بعد جلستين أو ثلاثة فرجاني كان سيجدد عقده، في اليوم التالي كنّا نجهز العقود وفوجئنا بحضور وكيل ساسي مع اللاعب ليطالب بإعادة المفاوضات من جديد والوكيل بدأ يساوم".

وواصل :"الرقم الذي طلبه وكيل ساسي غير مقبول لأنه سعر أوروبا، الرقم الذي طلبه منعنا من الدخول في التفاوض لأنه أغلق الباب".

وأنهى نجم الزمالك السابق تصريحاته موجهًا رسالة لوكيل ساسي :"انت بتهزر بسبب الرقم الذي طلبته".

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك في نهاية الموسم الحالي، حيث لم يتوصل متوسط الميدان التونسي إلى اتفاق حتى الآن من أجل تجديد عقده.

وكان ساسي سبق له الحصول على عرض من جانب نادي الدحيل القطري في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة إلا أن إدارة الزمالك رفضت التفريط في اللاعب.