هاني شاكر: الزمالك يدفع ثمن رحيل مرتضى منصور

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن نادي الزمالك يدفع ثمن رحيل مجلس المستشار مرتضى منصور، في الفترة الماضية.

قال هاني شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول"، الذي

يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم": "نادي الزمالك يدفع ثمن رحيل مجلس مرتضى منصور، لا يوجد زملكاوي، راضٍ عما يحدث لنادي الزمالك في الوقت الحالي".

وأضاف: "أتمنى عودة المجلس المنتخب لنادي الزمالك مرة أخرى لإنقاذ النادي لما يحدث فيه حاليًا".

وتابع: "لا أحد يشكك في انتماء اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك في الوقت الحالي، ولكنهم لا يستطيعون إدارة النادي".