شكرا لقرائتكم خبر عن درس انتماء من قدامى الزمالك للاعبين قبل رحلة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية، محاولات مكثفة من جانب بعض قدامي نادي الزمالك، لمنح اللاعبين الحاليين درس في الانتماء للنادي، عن طريق التواجد في التدريبات والحديث مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة القتال في الملعب لتخطي هذه المرحلة الصعبة على صعيد البطولة الأفريقية.

وتواجد عدد من نجوم الزمالك السابقين في التدريبات الجماعية على مدار الأيام الماضية يأتي على رأسهم عبد الواحد السيد ومحمد أبو العلا وطارق يحيي وغيرهم من النجوم السابقين للفريق الكروي، والذين تحدثوا مع اللاعبين على أهمية المرحلة الحالية وضرورة وضع أي أزمات أو مشاكل جانبا لحين تخطي هذه المرحلة والصعود من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا رغم صعوبة الموقف الحالي، لحاجة الفريق لتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام المولودية بالجزائر وتونجيث السنغالي بالقاهرة ثم انتظار خسارة الفريق الجزائري أمام الترجي بالجولة الأخيرة.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم 3 إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.