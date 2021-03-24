شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسي بملعب كاسرانى استعدادًا لكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، خوض مباراة كينيا غدا فى الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالقوة الضاربة، لحسم الفوز والعودة بالنقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير وبالتالى حسم التأهل لأمم افريقيا بشكل رسمى حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة لضمان التأهل.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتى منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.

واستقر حسام البدرى على خوض المباراة بتشكيل يضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى ومحمد هانى وعبد الله جمعة فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى محورىّ إرتكاز وأمامهما محمد مجدى قفشة ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وفى الهجوم مصطفى محمد.