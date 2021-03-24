شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القباني: علامات استفهام حول عدم ضم أوباما ومحمد إبراهيم للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استنكر وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، عدم انضمام يوسف أوباما لاعب الزمالك، ومحمد ابراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا، إلى صفوف المنتخب الوطني خلال المعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال القباني إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري استدعى لاعبا واحدا فقط في مركز صانع الألعاب وهو محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، فكان يجب ضم بديل له، وأعتقد أن يوسف أوباما ومحمد ابراهيم هما الأنسب لهذا المركز، وكانا يستحقا الإنضمام بدلاً من محمد فاروق وإسلام عيسى لاعبا بيراميدز .