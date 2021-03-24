شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب السابق : محمد الشناوي أفضل حارس في تاريخ مصر بعد إكرامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق أن أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز هو الأفضل في مصر حالياً وثاني أفضل حارس في تاريخ الكرة المصرية بعد إكرامي أسطورة حراسة مرمى النادي الأهلي والكرة المصرية الساببق .

وأضاف عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية ’’: أحمد الشناوي حارس مرمى ذو إمكانيات ومواصفات عالمية، وهو أفضل من قمت بتدريبه في المنتخب الوطني، وكنت أتمنى استمراره بصفوف الزمالك .

واختتم عبدالفتاح: محمد عواد حارس مرمى متميز وأنصحه بالرحيل عن الزمالك حتى يتمكن من الحصول على فرصة حقيقية في المشاركة وإثبات جدارته بالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني .

وأشاد زكي عبدالفتاح فريق غزل المحلة هذا الموسم تحت قيادة خالد عيد المدير الفني للفريق وأحد أبرز أبناء النادي عبر تاريخه.

وأضاف عبدالفتاح: غزل المحلة يسير بخطى ثابتة هذا الموسم، وسعيد بالروح السائدة بين اللاعبين والجهاز الفني، وأتوقع إنهاء الموسم في مركز جيد .

واختتم عبدالفتاح: محمد فتح الله كماتشو مدافع غزل المحلة يقدم آداءً جيداً هذا الموسم وأتمنى حصوله على فرصة في الإنضمام للمنتخب الوطني في الفترة القادمة .