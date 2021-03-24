شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم ينتقد حسام البدري بسبب لاعب الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد ابو مسلم نجم النادي الأهلي السابق أن حسين السيد ظهير أيسر النادي الاسماعيلي يقدم آداءً جيداً مع الفريق منذ انضمامه إلى صفوف الدراويش في فترة الإنتقالات الشتوية السابقة قادماً من صفوف طلائع الجيش .

وأضاف أبومسلم في تصريحات تليفزيونية: حسين السيد من افضل اللاعبين الآن في مركز الظهير الأيسر، ويسير بخطى ثابتة رغم تراجع نتائج الدراويش وتأزم موقفه في جدول ترتيب الدوري العام .

واختتم أبومسلم: حسين السيد كان الخيار الأمثل للمنتخب الوطني في مركز الظهير الأيسر خاصةً في ظل إصابة أحمد فتوح، والشكوك التي تحوم حول أيمن أشرف .