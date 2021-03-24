شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك : اختيارات حسام البدري في المنتخب ظالمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق أن محمد عبدالمنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة يقدم موسماً رائعاً مع الفريق وكان يستحق التواجد بصفوف المنتخب الوطني في المعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية .

وأضاف القباني في تصريحات تليفزيونية أن عامل السن دائماً ليس عائقاً أمام الأجهزة الفنية للمنتخب الوطني في اختيارات اللاعبين، فعصام الحضري انضم لقائمة المنتخب الوطني في كأس العالم 2018 رغم بلوغه سن الأربعين .

واختتم القباني قائلا إن "اختيارات جهازالكنتخب ظالمة وهناك العديد من العناصر التي كانت تستحق التواجد بمعسكر المنتخب مثل رامي صبري مدافع إنبي الذي يقدم آداءً مميزاً مع الفريق البترولي ونجح في تسجيل أكثر من هدف حاسم هذا الموسم".