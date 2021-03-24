شكرا لقرائتكم خبر عن زكي عبد الفتاح : مشكلة مصطفى شوبير والده.. وأطالبه بالرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق بقدرات مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأوليمبي .

وأضاف عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية أن «مصطفى شوبير يتمتع بشخصية قوية وتنبأت له بمستقبل باهر منذ فترة طويلة، لكن مشكلته الكبرى هي أنه نجل أحمد شوبير» .

واختتم عبدالفتاح قائلا: «أطالب مصطفى شوبير بالرحيل عن الأهلي للحصول على فرصة حقيقية في المشاركة، والخروج من ظل محمد الشناوي، فبالتأكيد فرص شوبير ستكون صعبة في وجود الشناوي».