شكرا لقرائتكم خبر عن زكي عبد الفتاح : مشكلة مصطفى شوبير والده.. وأطالبه بالرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق بقدرات مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأوليمبي .
وأضاف عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية أن «مصطفى شوبير يتمتع بشخصية قوية وتنبأت له بمستقبل باهر منذ فترة طويلة، لكن مشكلته الكبرى هي أنه نجل أحمد شوبير» .
واختتم عبدالفتاح قائلا: «أطالب مصطفى شوبير بالرحيل عن الأهلي للحصول على فرصة حقيقية في المشاركة، والخروج من ظل محمد الشناوي، فبالتأكيد فرص شوبير ستكون صعبة في وجود الشناوي».
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