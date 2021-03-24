شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس المنتخب : حسام البدري ظلم محمد عبد المنصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق أنه كان يتمنى انضمام محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادي دجلة إلى صفوف المنتخب الوطني في المعسكر الحالي استعداداً لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية .

وأضاف عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية أن «عبدالمنصف يقدم موسماً رائعاً وفرض نفسه بقوة وكنت أرى أنه يستحق الإنضمام للمنتخب كحارس ثانِ، كما كنت أتمنى انضمام أحد حراس المنتخب الأوليمبي إلى المنتخب الأول لاكتساب الخبرات في هذا المعسكر».

واختتم عبدالفتاح: المنتخب الوطني اقترب من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، لذلك كنت أُفضِل ضم عبدالمنصف ومنحه الفرصة الكافية، بالإضافة إلى ضم حارس مرمى من المنتخب الأوليمبي ومنحه الفرصة في مباراة جزر القمر .