شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر عن استبعاد أوباما من قائمة الفراعنة : المنتخب هو اللي خسران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، أن يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كان يستحق التواجد في المنتخب الوطني.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، استبعد يوسف أوباما، من قائمة المنتخب الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر، المقرر لهما يومي 25، 29 مارس الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022.

وقال هاني شاكر، في تصريحات تليفزيونية :«يوسف أوباما، كان يستحق التواجد ضمن قائمة المنتخب، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الزمالك هذا الموسم»، مؤكدًا :«المنتخب هو اللي خسر أوباما».

وأشار :«عودة مصطفى فتحي، المعار لصفوف سموحة، والايفواري رزاق سيسيه، المعار لصفوف الاتحاد السكندري، في الموسم المقبل امر ضروري»، مشيرًا:«قرأت في بعض المواقع أن ادارة الزمالك، تنوي بيع سيسيه، في نهاية الموسم الجاري، اتمنى ان يكون هذا الكلام غير صحيح».