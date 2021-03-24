شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطويلة: خصم النقاط من الإسماعيلي اليوم.. ولن أتنازل عن مليم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أن الأربعاء، هو آخر يوم للمهلة التي حددها اتحاد الكرة للنادي الإسماعيلي، لسداد لنادي النجوم نسبته في صفقة انتقال ابراهيم حسن إلى نادي الزمالك.

كان اتحاد الكرة أرسل خطابًا رسميًا إلى نادي الإسماعيلي يخطره فيه بخصم 3 نقاط خلال ثلاثين يوما بداية من ٢٤ فبراير في حال عدم تطبيق قرار المحكمة الرياضية وسداد المستحقات الخاصة بنادى النجوم في اللاعب إبراهيم حسن، والتي تقدر ب20 مليون جنيه لصالح النادى.

وقال محمد الطويلة، في تصريحات تليفزيونية: «اليوم الأربعاء هو اخر يوم للمهلة التي حددها اتحاد الكرة للنادي الأسماعيلي، لسداد نسبة نادي النجوم في صفقة انتقال ابراهيم حسن، لنادي الزمالك».

وأضاف: «إذا لم يسدد الاسماعيلي مبلغ ٢٣ مليون و٨٠٠ الف جنيه، اليوم الاربعاء، ستخصم منه ثلاث نقاط، وسوف يسدد بعد ذلك المبلغ المستحق بالفوائد».

وواصل أنه «أرفض أي حلول ودية مع النادي الإسماعيلي في أزمة إبراهيم حسن»، مؤكدًا:«لن اتنازل عن أي مليم».