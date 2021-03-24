شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواجه ماريا وديًا اليوم استعدادا للمقاولون العرب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي في الخامسة مساء اليوم الأربعاء فريق الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق، مع فريق "ماريا" أحد أندية الدرجة الرابعة في الدوري وذلك على ملعب الاتحاد الجديد بسموحة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الخامس من أبريل المقبل في الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بالدوري بعدما حقق الاتحاد السكندرى فوزًا مهمًا على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما الإثنين قبل الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وارتقى سيد البلد للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلى في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

وفاز فريق الاتحاد أول أمس على فريق الشباب بالنادي مواليد 99، الذي يقوده عصام عنتر، بهدفين دون رد وديا في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي بسموحة.

ويسعى حسام حسن لتجهيز لاعبيه لاستئناف الدوري من خلال عدد من المباريات الودية بعد الانتفاضة التي وضعت سيد البلد ضمن الأربعة الكبار في الدوري.