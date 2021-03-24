شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مجلس إدارة المصري البورسعيدى جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة لصرفها خلال الفترة المقبلة وقبل شهر رمضان المبارك حتى يستطيع اللاعبين قضاء التزاماتهم المادية خاصة وأن معظمهم متزوج ولديه التزامات كثيرة .

ويسعى مجلس المصري إلى تحقيق الاستقرار داخل صفوف الفريق حتى يستطيع على ماهر المدير الفني للفريق من العودة لسلسلة النتائج الإيجابية التي حققها النادى الساحلى في بداية الموسم .

ويحتل المصري المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة من 15 جولة ، فاز الفريق في 5 وتعادل 8 وخسر 2 أحرز لاعبوه 19 هدفا ومنى مرماه بـ11 هدفا .

من ناحية أخرى وافق على ماهر، على انضمام كريم العراقى ظهير أيمن الفريق للتدريبات الجماعية في إطار استعداداته للمواجهة الهامة أمام طلائع الجيش في الجولة السابعة عشر للدورى المقرر إقامتها في الثالث من أبريل المقبل .

كان على ماهر استبعد كريم العراقى خلال المباريات الأربعة الماضية نظرا لإنشغال اللاعب بتمديد تعاقده مع الفريق ودخوله في خلال حول المقابل المادى الذى سيحصل عليه مع الإدارة وهو ما جعل المدير الفني يفضل استبعاده لحين حسم أمره بشكل نهائي والاعتماد على علاء عطا الذى تعاقد معه النادى في بداية الموسم قادما من أف سى مصر .

وقد عقد على ماهر جلسة خاصة مع كريم العراقى هنأه فيها بتمديد عقده مع النادى وطالبه بضرورة الإجتهاد في التدريبات من أجل العودة من جديد للتشكيلة الأساسية في ظل اعتماده على لاعب أخر خلال الفترة الماضية ، وهو ما تفهمه اللاعب جيدا مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده خلال فترة التوقف الحالية من أجل العودة للتشكيلة الأساسية في ظل حرصه على الإنضمام للقائمة النهائية للمنتخب الأوليمبى التي تستعد خلال الأيام الجارية لأولمبياد طوكيو .