شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين حجزوا أماكنهم فى تشكيل المنتخب أمام كينيا بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مواجهة مهمة فى السادسة مساء الخميس أمام منتخب كينيا ، فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

واختار حسام البدرى 28 لاعبا وهم: محمد الشناوى - محمود عبد الرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - عبد الله جمعة - محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم - عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحى - محمد فاروق - أحمد سيد زيزو -إسلام عيسى - مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف، محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه وأحمد حجازى.

ويسعى حسام البدرى لحسم التأهل في مباراة كينيا، متسلحا بالعديد من اللاعبين المتألقين في الفترة الحالية، والخبرة الكبيرة التي يمتلكه أكثر من لاعب تمكنهم من قيادة المنتخب لتحقيق الثلاث نقاط.

وضمن 5 لاعبين أماكنهم في التشكيل الأساسى للمنتخب وهو ما نستعرضها في التقرير التالى..

محمد الشناوى

أول هؤلاء اللاعبين هو محمد الشناوى حارس الاهلى والمنتخب الأساسى الذى لا يختلف عليه اثنين في أهميته وقدرته على حماية عرين المنتخب، بعد المستوى المميز الذى يقدمه مع الأهلى في الدورى ودورى أبطال أفريقيا.

أحمد حجازى

حجز أحمد حجازى مقعدا أساسيا في تشكيل حسام البدرى أمام كينيا، نظرا لمستواه القوى مع اتحاد جدة السعودى بغض النظر عن الكارت الأحمر الذى تلقاه في آخر مبارياته، إلا أن خبرته ومستواه يمنحانه السبق على مدافعى الفراعنة.

محمد صلاح

يعد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، النجم الأول للفراعنة بدون نزاع، ويأمل في المشاركة الأولى مع المنتخب تحت قيادة حسام البدرى، بعد أن منعته الإصابة وفيروس كورونا من خوض أي مباراة مع الفراعنة.

تريزيجيه

يمتلك محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزى، الأفضلية في مركزه مع الفراعنة عن أي لاعب آخر في مركزه، ومن المنتظر أن يشارك أساسيا في تشكيل المنتخب لسرعته ومهاراته التي دائما ما تصنع الفارق مع الفراعنة.

مصطفى محمد

بلا منازع أصبح مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى، مهاجم مصر الأول بعد الصحوة التي يعيشها مع الفريق التركى والأهداف التي يسجلها، ويأمل البدرى في أن يكون مصطفى محمد على الموعد في هز شباك كينيا في المباراة المقبلة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثمانى نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.