شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يمنح لاعبى البنك الأهلى إجازة 24 ساعة عقب ودية غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال راحة سلبية للاعبى الفريق لمدة 24 ساعة عقب خوض مباراة غزل المحلة الودية والمقرر لها اليوم على ملعب اتحاد الشرطة الرياضى في تمام الساعة الثالثة عصرا .

وجاء هذا القرار قبل لمنح اللاعبين راحة قبل خوض الفريق معسكر مغلق بمدينة الإسماعلية ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز وأنضمام اللاعبين الأفارقة عقب عودتهم من بلادهم .

وحقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيره مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى أولى التجارب الودية ضمن استعداداته لاستئناف الدورى المتوقف لارتباط المنتخب الوطنى بمواجهتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا، وأحرز أهداف المباراة للبنك الأهلى كل من محمد فخرى وكريم بامبو وأحمد شرويدة.

ويلتقي فريق البنك الأهلى مع نظيره وادى دجلة يوم 6 إبريل المقبل في انطلاق مباريات الدور الثانى من مباريات الدورى المصرى الممتاز والتي سوف تقام على إستاد السلام .