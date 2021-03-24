شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافي مرشح للعودة لتشكيل الزمالك أمام المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك، في دائرة اهتمامات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، للتواجد في التشكيلة الأساسية لمباراة مولودية الجزائر، المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

جاء دخول عبد الشافي اهتمامات كارتيرون للتواجد في تشكيلة مباراة مولودية الجزائر بعد تألقه اللافت للأنظار في التدريبات الجماعية ووصوله لفورمة جيدة من الناحية البدنية وهو ما أتضح في المران خلال سباق الجري مع زملائه وغيرها من التدريبات البدنية التي يضعها الجهاز الفني بشكل يومي، ليضع شيفو اسمه بقوة ضمن المرشحين للمشاركة في لقاء المولودية خاصة مع امتلاكه خبرات كبيرة يحتاجها الفريق في المباراة المقبلة لضرورة تحقيق الفوز خارج الديار.

الزمالك سيواجه مولودية الجزائر، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة الترجي التونسي الأخيرة بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ظهور محمد عبدالشافي لأول مرة منذ إصابته بكسر فى الترقوة أمام الأهلى فى 22 أغسطس من العام الماضى بالجولة 21 من الدوري الممتاز للموسم الماضي، ليعود وقتها بعد غياب دام 204 أيام وكذلك بعد تعرضه لإصابة فى غضروف الركبة أثناء التدريبات، حيث تعرض عبدالشافي للإصابة بكسر في الترقوة، وكان يقود الزمالك وقتها المدير الفني الحالي باتريس كارتيرون، حيث جاءت عودته أيضا للمباريات مع نفس المدرب.