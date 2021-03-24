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بيكهام ينجح في ضم ظهير وست بروميتش إلى إنتر ميامي

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محمد مصطفى 0 تبليغ

الدوري الإنجليزي .. الدوري الامريكي .. وست بروميتش .. إنتر ميامي .. كيران جيبس ..
.. الدوري الامريكي .. وست بروميتش .. إنتر ميامي .. كيران جيبس .. - صور Reu

أعلن وست بروميتش ألبيون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء أن الظهير الأيسر كيران جيبس سينضم إلى فريق إنتر ميامي بالدوري الأمريكي للمحترفين بعد أن ينتهي عقده مع النادي الانجليزي في نهاية الموسم.

وانضم الدولي الانجليزي السابق، الذي تخرج من أكاديمية آرسنال وقضى عشر سنوات مع النادي المنتمي لشمال لندن، إلى وست بروميتش في 2017 وخاض من وقتها 100 مباراة.

وقال وست بروميتش في بيان “سيبقى اللاعب البالغ عمره 31 عامًا مع وست بروميتش لنهاية موسم 2020-2021”.

ويحتل وست بروميتش المركز 19 في البريميرليج برصيد 18 نقطة متأخرًا بعشر نقاط عن منطقة الأمان قبل تسع مباريات على نهاية الموسم.

ويملك ديفيد بيكهام قائد إنجلترا السابق فريق إنتر ميامي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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