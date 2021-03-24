بيكهام ينجح في ضم ظهير وست بروميتش إلى إنتر ميامي

أعلن وست بروميتش ألبيون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء أن الظهير الأيسر كيران جيبس سينضم إلى فريق إنتر ميامي بالدوري الأمريكي للمحترفين بعد أن ينتهي عقده مع النادي الانجليزي في نهاية الموسم.

وانضم الدولي الانجليزي السابق، الذي تخرج من أكاديمية آرسنال وقضى عشر سنوات مع النادي المنتمي لشمال لندن، إلى وست بروميتش في 2017 وخاض من وقتها 100 مباراة.

وقال وست بروميتش في بيان “سيبقى اللاعب البالغ عمره 31 عامًا مع وست بروميتش لنهاية موسم 2020-2021”.

ويحتل وست بروميتش المركز 19 في البريميرليج برصيد 18 نقطة متأخرًا بعشر نقاط عن منطقة الأمان قبل تسع مباريات على نهاية الموسم.

ويملك ديفيد بيكهام قائد إنجلترا السابق فريق إنتر ميامي.

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