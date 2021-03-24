الوحدة السعودي يُعين مدربًا جديدًا في فترة التوقف الدولية

أعلن نادي الوحدة السعودي تعيين اليوناني جورجيوس دونيس مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للأردني محمود الحديد.

وكانت إدارة الوحدة قد قررت إقالة الحديد عقب الخسارة أمام العين صفر / 4، أول أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحرتفين، (دوري المحترفين السعودي).

ونشر نادي الوحدة بيانًا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” اليوم الثلاثاء، رحب فيها بالمدرب الجديد قائلًا:”رسميًا دونيس مُدربًا للفريق الأول لكرة القدم”.

وسيتولى دونيس البالغ من العمر 51 عامًا تدريب الفريق بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية تمديد العقد لموسم ثان.

وسبق لدونيس التدريب في الدوري السعودي، حيث قاد فريق الهلال للفوز بلقب كأس السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين موسم .2016-2015

ويحتل الوحدة المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

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