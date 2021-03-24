صدمة..موسى ديمبيلي يتعرض للاغماء في تدريبات أتلتيكو مدريد

أغمي على المهاجم الفرنسي موسى دمبيلي الثلاثاء خلال حصة تدريبية لفريقه أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني نتيجة انخفاض في ضغط الدم، وذلك بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وانتشرت صورة سقوط إبن الـ24 عامًا في أرضية الملعب على وسائل الإعلام الإسبانية وسط ذعر زملائه الذين أحاطوا به قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

واستعاد لاعب سيلتيك الاسكتلندي السابق وعيه وذهب لعربة الإسعاف بنفسه كي يخضع للفحص الطبي.

وذكرت وسائل الإعلام نقلًا عن مصدر في نادي العاصمة أن دمبيلي “عانى من انخفاض طفيف في ضغط الدم واضطر الى ترك التمارين، هو يتواجد حاليًا تحت المراقبة، وضعه جيد ومؤشراته الحيوية طبيعية”.

وانضم دمبيلي الى أتلتيكو مدريد في يناير الماضي على سبيل الإعارة من ليون، وقد خاض حتى الآن مباراتين فقط مع فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني من دون أن يسجل.

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