مفاجأة.. عاشق الهلال يقترب من رئاسة النصر السعودي

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية حالة كبيرة من الغضب لدى جماهير نادي النصر السعودي، حيث أكدوا أن هناك شخص عاشق لنادي الهلال قريب من تولي رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.

وعلق الإعلامي السعودي، محمد الدويش، على الأمر من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، وقال: “‏بماذا تُفسر حرص الهلاليين مؤخرًا على العمل في نادي ‎النصر وشغل مناصب فيه رغم بُغْض بعضهم له كما تكشف تغريداتهم”.

شروط الترشح لانتخابات النصر

وكان نادي النصر قد أعلن شروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي، والمقرر إقامتها في الأول من إبريل المقبل، وذلك بعد رحيل مجلس إدارة صفوان السويكت رئيس النادي السابق.

وأوضح النصر السعودي أن المرشح على رئاسة أو عضوية النادي يجب أن يكون عمره بين 25 و65 عامًا وأن يكون حاصلًا على مؤهل علمي بدرجة بكالورويس لمنصب الرئيس والثانوية العامة على العضوية، بالإضافة إلى أنه يكون من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، بالإضافة إلى سداد المرشحين للمبالغ المتصلة بعضوية النادي، وأن يُوقع كل منهم إقرارًا بمسؤوليته عن كافة قراراته وتصرفاته خلال فترة المجلس.

وفيما يخص موانع الترشح، أكد النصر السعودي في بيانه الرسمي، أن اللاعبين والمدربين والحكام المزاولين للنشاط الرياضي ممنوعون من الترشح، بجانب العاملين في سلك القضاء ومن صدر بحقهم أحكامًا قضائية واجبة النفاذ في قضايا مخلة بالشرف والأمانة، ومن صدر بحقه قرار نافذ من وزارة الرياضة بمنعه من الترشح.

وجاء حل مجلس إدارة النصر ، برئاسة صفوان السويكت، في وقت سابق السبت، بسبب مخالفات إدارية ومالية، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

وكشفت مصادر أنه سيتم ملاحقة رئيس النصر السابق، صفوان السويكت، ومجلس الإدارة قانونيًا، إذا ثبت وجود أي هدر مالي، وأشارت إلى أن حل مجلس الإدارة لا يعني إبراء الذمة المالية.

وستشكل وزارة الرياضة لجنة لحصر ديون والتزامات النصر السعودي، لكنها لن تدفع أي مستحقات مالية تخص النادي، مع منع السويكت من الترشح لرئاسة النادي لفترة جديدة.

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