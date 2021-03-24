عبد الرزاق حمدالله يوجه رسالة هامة إلى رئيس النصر السعودي الراحل بقرار إداري

حرص محترف نادي النصر، عبدالرزاق حمدالله، على توجيه رسالة إلى صفوان السويكت، رئيس النادي السابق بعد حل مجلس إدارته.

وقال هداف النصر من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “نعلم أننا كلنا راحلون والكيان باق، لكن تذكر أنك وضعت بصمتك في هذا النادي العظيم، شكرًا صفوان السويكت“.

وكان السويكت قد أكد عقب قرار حل مجلس إدارته أنه تشرف برئاسة نادي النصر السعودي خلال الفترة الماضية، معربًا عن بالغ شكره لكل من قام بدعمه ووقف معه خلا فترة رئاسته لفارس نجد.

شروط الترشح لانتخابات النصر

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن شروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي، والمقرر إقامتها في الأول من إبريل المقبل، وذلك بعد رحيل مجلس إدارة صفوان السويكت رئيس النادي السابق.

وأوضح النصر أن المرشح على رئاسة أو عضوية النادي يجب أن يكون عمره بين 25 و65 عامًا وأن يكون حاصلًا على مؤهل علمي بدرجة بكالورويس لمنصب الرئيس والثانوية العامة على العضوية، بالإضافة إلى أنه يكون من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، بالإضافة إلى سداد المرشحين للمبالغ المتصلة بعضوية النادي، وأن يُوقع كل منهم إقرارًا بمسؤوليته عن كافة قراراته وتصرفاته خلال فترة المجلس.

وفيما يخص موانع الترشح، أكد النصر في بيانه الرسمي، أن اللاعبين والمدربين والحكام المزاولين للنشاط الرياضي ممنوعون من الترشح، بجانب العاملين في سلك القضاء ومن صدر بحقهم أحكامًا قضائية واجبة النفاذ في قضايا مخلة بالشرف والأمانة، ومن صدر بحقه قرار نافذ من وزارة الرياضة بمنعه من الترشح.

وجاء حل مجلس إدارة النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، في وقت سابق السبت، بسبب مخالفات إدارية ومالية، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

وكشفت مصادر أنه سيتم ملاحقة رئيس النصر السابق، صفوان السويكت، ومجلس الإدارة قانونيا، إذا ثبت وجود أي هدر مالي، وأشارت إلى أن حل مجلس الإدارة لا يعني إبراء الذمة المالية.

وستشكل وزارة الرياضة لجنة لحصر ديون والتزامات النصر، لكنها لن تدفع أي مستحقات مالية تخص النادي، مع منع السويكت من الترشح لرئاسة النادي لفترة جديدة.

تابع آخر أخبار النصر السعودي مع الخليج 365 في جميع البطولات “الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس ملك السعودية” اضغط هنا